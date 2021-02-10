Graziani: "La viola ha bisogno di un attaccante che prenda in mano la squadra"

Graziani ha parlato dei precedenti tecnici della Fiorentina.

L'opininista Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina.

Ecco le sue parole: "La Fiorentina da diverso tempo ha bisogno di un attaccante importante, che prenda per mano la squadra. Il giocatore serbo Vlahovic è cresciuto, però da solo può fare poco. In ogni caso restano un mistero alcune scelte di Montella, Iachini ed ora Prandelli. Mi riferisco alla volontà di giocare sempre e soltanto con un solo attaccante. Mi piacerebbe vedere Ribery insieme a due centravanti. Per preparare il prossimo campionato sarà necessaria una piccola rivoluzione in estate. Molti calciatori saranno ceduti o non verranno confermati. In questo momento siamo ampiamente sotto le aspettative, anche la media punti di Prandelli è un pò bassa. Ci si aspettava qualcosa di più dal cambio in panchina".

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