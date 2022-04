Graziani: “La Fiorentina stasera ha tutto da guadagnare. Dobbiamo giocarcela a viso aperto”

Ai microfoni del Pentasport ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha tutto da vincere e niente da perdere perchè ha perso all’andata. La Juventus però è in difficoltà e gli mancano moltissimi giocatori. Paura per atteggiamento troppo aggressivo? No deve andare li a giocarsela. Sappiamo fare entrambe le fasi, dobbiamo giocare con coraggio. Cabral di nuovo titolare? Mi fido di Italiano e so che sceglierà la formazione migliore e che darà le migliori garanzie. La partita di oggi non avrà ripercussioni sul campionato comunque andrà”.

