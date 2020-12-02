Graziani: "La Fiorentina non ha un centravanti da anni. Come fai a segnare senza attaccante?"

Ciccio Graziani ha analizzato la situazioni in casa viola, grava per la Fiorentina la presenza di un vero attaccante

Ciccio Graziani ha parlato del problema gol in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno: "La Fiorentina ha lo stesso problema da tante stagioni ormai, manca un centravanti. Come fai a segnare se manca un attaccante? La manovra con Prandelli c'è e funziona fino alla trequarti, poi manca il bomber. Callejon? Con Iachini giocava fuori ruolo, adesso deve trovare la condizione. Chiesa? Tutti erano a favore della sua cessione perchè ormai si erano rotti i rapporti" conclude Graziani.

TEGOLA FIORENTINA, PRANDELLI POSITIVO AL COVID. SQUADRA IN BOLLA

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