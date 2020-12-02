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Graziani: "La Fiorentina non ha un centravanti da anni. Come fai a segnare senza attaccante?"

Ciccio Graziani ha analizzato la situazioni in casa viola, grava per la Fiorentina la presenza di un vero attaccante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2020 14:34
Graziani: "La Fiorentina non ha un centravanti da anni. Come fai a segnare senza attaccante?" -
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Graziani: "La Fiorentina non ha un centravanti da anni. Come fai a segnare senza attaccante?"

Ciccio Graziani ha parlato del problema gol in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno: "La Fiorentina ha lo stesso problema da tante stagioni ormai, manca un centravanti. Come fai a segnare se manca un attaccante? La manovra con Prandelli c'è e funziona fino alla trequarti, poi manca il bomber. Callejon? Con Iachini giocava fuori ruolo, adesso deve trovare la condizione. Chiesa? Tutti erano a favore della sua cessione perchè ormai si erano rotti i rapporti" conclude Graziani.

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