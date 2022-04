Graziani: “La Fiorentina mi è piaciuta ieri, ma la Juventus si è meritata il passaggio in finale”

A Radio Sportiva ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole:

“La Fiorentina mi è piaciuta ieri sera. Certo, ci voleva un pizzico di capacità in più in fase offensiva. L’episodio di Torreira con Cabral che respinge sulla linea di porta è l’essenza di questa partita. Se i viola avessero segnato e il gol fosse stato validato,avremmo visto totalmente un’altra partita. Assolvo la Fiorentina, ma la Juventus per quello che ha fatto nell’arco delle due partite ha meritato di passare il turno”.

IL PUNTO DE LA REPUBBLICA SUL FUTURO DI ITALIANO