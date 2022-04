Repubblica: “La Fiorentina è una casa senza finestre, diamo a Italiano una squadra che lo faccia restare”

Giuseppe Calabrese nel suo editoriale per Repubblica Firenze ha scritto anche del futuro della Fiorentina. Questo il suo pensiero:

“Una cosa, però, questa stagione ce la sta insegnando. Al di là di quello che la Fiorentina ha fatto, e non è poco, c’è bisogno di qualità per essere ambiziosi. L’assenza di Odriozola ha pesato tantissimo, come quella di Piatek malgrado i gol di riserva di Ikoné e Cabral. E neppure Milenkovic e Torreira sono due di cui puoi fare a meno. L’infortunio di Castrovilli, poi, ha completato il quadro. Che significa? Che comunque vada a finire in estate bisogna alzare l’asticella del mercato per puntare in alto. Che al netto dei prestiti e dei rinnovi che salteranno o che saranno confermati, c’è bisogno di investire per dare a Italiano una squadra che lo “costringa” a rimanere qui. È un po’ come quando giocavamo con le costruzioni Lego, c’era sempre una casa senza finestre. Ecco, oggi la Fiorentina è proprio questo, una casa senza finestre”.

