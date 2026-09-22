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Graziani: "La Fiorentina gioca a calcio grazie a Vanoli, col Napoli poteva anche vincere la gara"

Il noto ex viola ha parlato dopo il pareggio col Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2026 14:12
Graziani: "La Fiorentina gioca a calcio grazie a Vanoli, col Napoli poteva anche vincere la gara" -
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Durante l'ultimo appuntamento de La Domenica Sportiva, l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha offerto la sua lettura della sfida tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi poi con decisione sull'impiego della tecnologia in campo. Ecco le sue dichiarazioni.

Il giudizio su Fiorentina-Napoli “Una squadra come il Napoli deve pretendere di mostrare un calcio migliore e saper gestire con più maturità il vantaggio, per quanto le numerose defezioni abbiano il loro peso. Al contempo, bisogna dare atto alla Fiorentina di aver disputato un'ottima gara: ha proposto il suo gioco e ha creato enormi grattacapi agli azzurri. Il punto a testa è il risultato più corretto e soddisfa tutti: entrambe avrebbero potuto spuntarla, ma anche uscire sconfitte”.

La stoccata alla gestione del VAR Graziani si è poi scagliato contro l'attuale indirizzo dei direttori di gara: "La tecnologia, dopo un mese di sofferenze, è stata praticamente accantonata, non si usa più. Vorrei dire due parole al caro Orsato: abbiamo impiegato ottant'anni per introdurre un ausilio tecnologico per la classe arbitrale, poi arrivi tu e stravolgi ogni certezza. Oggi sul terreno di gioco assistiamo a trattenute da lotta libera senza che nessuno intervenga, i rigori sono spariti. Di fronte ad episodi come il contatto su Rowe, è inaccettabile che il VAR rimanga inattivo: continuare su questa strada è impossibile".

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