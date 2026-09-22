Graziani: "La Fiorentina gioca a calcio grazie a Vanoli, col Napoli poteva anche vincere la gara"

Il noto ex viola ha parlato dopo il pareggio col Napoli

Durante l'ultimo appuntamento de La Domenica Sportiva, l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha offerto la sua lettura della sfida tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi poi con decisione sull'impiego della tecnologia in campo. Ecco le sue dichiarazioni.

Il giudizio su Fiorentina-Napoli “Una squadra come il Napoli deve pretendere di mostrare un calcio migliore e saper gestire con più maturità il vantaggio, per quanto le numerose defezioni abbiano il loro peso. Al contempo, bisogna dare atto alla Fiorentina di aver disputato un'ottima gara: ha proposto il suo gioco e ha creato enormi grattacapi agli azzurri. Il punto a testa è il risultato più corretto e soddisfa tutti: entrambe avrebbero potuto spuntarla, ma anche uscire sconfitte”.

La stoccata alla gestione del VAR Graziani si è poi scagliato contro l'attuale indirizzo dei direttori di gara: "La tecnologia, dopo un mese di sofferenze, è stata praticamente accantonata, non si usa più. Vorrei dire due parole al caro Orsato: abbiamo impiegato ottant'anni per introdurre un ausilio tecnologico per la classe arbitrale, poi arrivi tu e stravolgi ogni certezza. Oggi sul terreno di gioco assistiamo a trattenute da lotta libera senza che nessuno intervenga, i rigori sono spariti. Di fronte ad episodi come il contatto su Rowe, è inaccettabile che il VAR rimanga inattivo: continuare su questa strada è impossibile".