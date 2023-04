Graziani ha la soluzione: “Se mi facessero parlare con Jovic gli direi 3/4 cose che lo aiuterebbero”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno della squadra viola alla vigilia della gara contro il Monza in campionato, queste le sue parole:

“La partita contro il Lech Poznan è stata affrontata dalla squadra con superficialità ma abbiamo rischiato l’osso del collo, se fossimo usciti sarebbe stata una tragedia sportiva per la Fiorentina dopo il risultato dell’andata, alla fine è andata bene e il gol di Sottil ha dato serenità, questo significa che devi sempre stare sul pezzo

La classifica la guardo, se vinciamo a Monza sorpassi il Bologna e ti metti dietro l’Atalanta, sarebbe un finale di stagione di grande serenità ma comunque per andare in Europa è molto molto difficile, non ci nascondiamo. Vincere darebbe serenità. In Conference possiamo andare in finale, il Basilea è una squadra con cui te la giochi alla pari, sono una squadra solida

In Jovic intravedo grandi qualità, si è mangiato un gol incredibile ma diciamo che questo ci può anche stare. Io non lo vedo dentro, non vedo un giocatore su cui fare affidamento, mi dà l’impressione che lui gioca per divertirsi lui, quando non gli danno la palla non si dispiace più di tanto, io voglio attaccante cazzuti. Non so il dialogo che c’è tra Italiano e Jovic m bisognerebbe far capire a Jovic che deve essere più esigente con se stesso, deve aiutare più i compagni, fare dei recuperi, sacrificarsi un po’, sono cose che piacciono agli allenatori.

Come già detto io intravedo in lui delle grandi qualità ma poi le vanifica con il suo atteggiamento. Io non ci ho mai parlato con Jovic ma se ci potessi parlare gli direi 3/4 cose che gli potrebbero servire, deve essere più dentro la squadra, deve allenarsi bene, non puoi andare a Madrid per caso, lo hanno anche pagato tanto. Mi dà l’impressione che lui si sente di passaggio ma non è cosi, la Fiorentina potrebbe anche investire su di lui ma adesso magari ci stanno riflettendo”

