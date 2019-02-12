Graziani: "DV potrebbero alzare l'asticella. In Europa tramite la coppa"

"Ciccio" Graziani, ex giocatore viola, in una lunga chiaccherata a Radio Bruno ha parlato della ammenda ricevuta della Fiorentina e del momento della squadra. Ecco quanto detto:"Chi conosce Firenze sa...

"Ciccio" Graziani, ex giocatore viola, in una lunga chiaccherata a Radio Bruno ha parlato della ammenda ricevuta della Fiorentina e del momento della squadra. Ecco quanto detto:

"Chi conosce Firenze sa benissimo che questi cori non fanno parte dello stile di questa splendida città, ma sicuramente non contribuiscano a darle una bella immagine. Se è più facile raggiungere l'Europa dalla coppa o dal campionato? La via più semplice resta la Coppa Italia, ma non bisogna mai mollare. Non sarei sorpreso però se ci fosse un po' di turnover contro l'Inter prima della sfida all'Atalanta. I Della Valle? Mi piacerebbe a volte alzare un po' l'asticella, ma in linea di massima questa proprietà va bene perché i conti sono in regola e anche la squadra è di buon livello. Rasmussen? Giocatore che non mi piace per quanto visto da me finora, ma la Fiorentina sicuramente avrà fatto delle valutazioni in base a parametri diversi. Traorè? Vedo ampi margini di crescita in questo ragazzo. Ha qualità interessanti".