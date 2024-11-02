Graziani: "Dopo 4 giornate si parlava di esonerare Palladino, ora di Champions. Bisogna sognare coi piedi per terra"

L'allenatore Graziani ha parlato al Pentasport, sottolineando come sia importante restare coi piedi in per terra nonostante il buon momento

L’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno e ha parlato di alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:

Sulla sfida contro il Torino: “Il Torino è partito forte e poi si è fermato, la Fiorentina sta facendo il contrario. Palladino ha capito, intelligentemente ha cambiato e la squadra è migliorata tantissimo. Ad oggi la Fiorentina è in una posizione che nessuno si aspettava. L’assenza di Zapata pesa, ma il Toro è tornato indietro nella mentalità, nell’approccio della partita. In attacco comunque non è messo male. Il Toro visto a Roma è il peggior Toro degli ultimi 5 anni, ho l’impressione che non sarà così contro la Fiorentina. La squadra ce l'hanno, sarà tosta."

Sugli obiettivi della Fiorentina: “Secondo me è ancora presto per definire gli obiettivi. La Fiorentina può regalare soddisfazioni e belle emozioni, ma è ancora presto. Mi auguro che migliori la posizione dell’anno scorso, perché se tu dovessi giocare per una posizione in EL hai fatto un salto di qualità. Non sarà facile perché Napoli, Inter, Juve e Milan sono avanti a tutte, poi ci siamo noi insieme ad Atalanta, Lazio, Roma. A meno che una di quelle davanti non fallisca, devi giocartela con queste. Sognare non costa nulla, ma facciamolo coi piedi per terra. Ricordiamoci che alla 4 giornata si parlava di esonero a Palladino con tantissime critiche alla società e alla dirigenza, quindi aspettiamo la fine del girone d’andata per definire gli obiettivi.”

Su Kean: “Domani rientra Kean, punto di riferimento importantissimo, bisogna proseguire su questo standard di rendimento. Lui dà profondità, lotta e sgomita, è il nostro piccolo Lukaku anche se capiteranno giornate in cui si esprimerà non al meglio. Dà sicurezza, è indispensabile davvero.”

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