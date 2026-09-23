Graziani: "Dodò deve essere trattato come gli altri, ha un anno di contratto e deve poter giocare"

L'ex giocatore viola ha parlato del terzino brasiliano

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina è migliorata perché Vanoli ha adottato uno schieramento più difensivo con solo un terzino che spinge e tre che restano bloccati. In questo modo la difesa è più coperta e ora ha anche il tempo per lavorare anche se tanti vanno via."

Prosegue: "Questa sosta è un disastro per gli allenatori perché non possono allenare nessuno e non ha senso. Perdiamo solo tempo ed è una sosta troppo lunga, non è un vantaggio e credo non sia una risorsa la pausa di 3 settimane."

Sul VAR: "Per me è morto, non c'è più e chi fa il VAR può pure stare in sala a giocare a carte. Per 80 anni abbiamo lottato per la moviola in campo e Orsato ha distrutto tutto. Non fischia più niente, non ci sono più falli fischiati a centrocampo. Siamo passati da fischiare sempre a mai con giocatori che fanno lotta greco-romana senza nessun provvedimento. Si sta falsando il campionato."

Su Dodo: "I contratti vanno rispettati, ha ancora un anno e deve giocare se sta meglio di altri. Non è corretto tenerlo fuori perché è ancora un tesserato viola e deve essere trattato come gli altri."