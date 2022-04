Graziani contrario ad Ikonè mezzala: “Non mi piace. È adattato, serve altro in quel ruolo”

Ciccio Graziani, ex calciatore viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di questo pomeriggio contro l’Udinese. Ecco le sue parole sul possibile impiego di Ikonè da mezzala: “A me non piace perché è adattato, metterei qualcun altro in quel ruolo. Ikoné è un ottimo giocatore quando gioca esterno. Alternanza in attacco? Mi fido di Italiano che si è dimostrato un allenatore straordinario”.

