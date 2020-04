Graziani: “Chiesa? La sua cessione può essere un’arma in più per la Fiorentina ma non ora…”

“Commisso è molto simpatico – ha detto Ciccio Graziani a Radio Bruno Toscana – , sta facendo grandissime cose. È oro colato avere una proprietà così, molti vogliono a tutti i costi finire il campionato sennò avrebbero grandi difficoltà economiche. Alcuni presidenti mettono i risultati sportivi prima del verde in bilancio. Spero che si sia capito che serve un ridimensionamento. Oggi alcuni calciatori si dimenticano di valere 70-80 milioni. Chiesa? Penso che ha capito che il vento è cambiato, fossi in lui mi appassionerei a testa realtà e poi quando verranno tempo migliori lo saluteremo, andrà a vivere una bella carriera ma portano la giusta cifra alla società che l’ha cresciuto. Quando succederà… la Fiorentina potrà anche rinforzare, potrà rifarsi la squadra… penso a quando la Juve cedette Zidane, la sua cessione può essere un’arma in più”.