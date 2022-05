Graziani avverte: “Più difficile giocare adesso contro la Roma perchè sono pieni di entusiasmo”

L’ex attaccante della Fiorentina e della Roma Ciccio Graziani ha parlato a pochi giorni dalla partita tra le due squadre, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Ci stiamo mangiando quanto avevamo creato fino ad ora, la Roma non sarò scarica, chi giocherà darà l’anima, quando incontri una squadra che ha entusiasmo sarà difficile affrontarli. Spero diventi una risorsa il fatto di giocare una partita da tutto per tutto, contro il Milan meritavamo di più, abbiamo tenuto bene il campo e non era facile farlo a San Siro. La gara contro la Roma ci dirà cose importanti”

