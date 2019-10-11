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Grande tensione sulla questione stadio tra Nardella e Commisso, l'ultima parola spetterà al presidente viola

Questo è quanto riporta quest'oggi Repubblica del rapporto tra il sindaco di Firenze Nardella ed il presidente della Fiorentina Commisso. Ora c'è uno stato di tensione nell'aria tra i due e la causa n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 12:13
Grande tensione sulla questione stadio tra Nardella e Commisso, l'ultima parola spetterà al presidente viola - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo è quanto riporta quest'oggi Repubblica del rapporto tra il sindaco di Firenze Nardella ed il presidente della Fiorentina Commisso. Ora c'è uno stato di tensione nell'aria tra i due e la causa non può che essere lo stadio. Il sindaco vuole che si costruisca a Firenze ma il neo proprietario viola vuole farlo a tutti i costi, anche fuori dai confini del comune. Nardella è molto irritato dall'atteggiamento del sindaco di Campi Bisenzio mentre la Fiorentina lo è per le mancate certezze nella velocità dei tempi. Per la realizzazione a Castello servirebbe una variante urbanistica e tempi quindi lunghi dunque Nardella punta tutto sulla Mercafir ma serviranno minimo 4 anni e mezzo e tanto dipenderà da cosa vorrà fare Commisso.

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