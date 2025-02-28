Gosens e Dodò: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere nonostante la grande emergenza di oggi"

I due giocatori sono stati intervistati da Dazn nel dopo gara dopo la vittoria contro il Lecce al Franchi di stasera

Nel dopo gara ha parlato Robin Gosens ai microfoni di Radio Bruno dopo il successo di misura maturato sul Lecce: "Sapevamo che era una partita difficile perchè eravamo in totale emergenza ma siamo ancora qui e siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato che ci fa riprendere dopo le ultime gare che non sono andate come ci aspettavamo. Siamo la Fiorentina e dobbiamo sempre dare il massimo quando giochiamo, soprattutto davanti al nostro pubblico che ci sostiene in massa. Sono contento per il gol, era una bella palla e fortunatamente ero nel posto giusto al momento giusto per segnare. Adesso abbiamo delle partite difficili ma saremo pronti a battagliare con tutti sempre a testa alta."

Dodò: "Tutte le volte che vado sul fondo so che devo guardare il secondo palo perchè Robin taglia sempre ed è bravo a chiudere l'azione in gol. Era una gara complicata ma abbiamo fatto vedere che siamo sempre sul pezzo e non molliamo, la Fiorentina non molla mai e adesso ci prepariamo per le prossime sfide."