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Gosens e Dodò: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere nonostante la grande emergenza di oggi"

I due giocatori sono stati intervistati da Dazn nel dopo gara dopo la vittoria contro il Lecce al Franchi di stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2025 23:26
Gosens e Dodò: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere nonostante la grande emergenza di oggi" -
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Nel dopo gara ha parlato Robin Gosens ai microfoni di Radio Bruno dopo il successo di misura maturato sul Lecce: "Sapevamo che era una partita difficile perchè eravamo in totale emergenza ma siamo ancora qui e siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato che ci fa riprendere dopo le ultime gare che non sono andate come ci aspettavamo. Siamo la Fiorentina e dobbiamo sempre dare il massimo quando giochiamo, soprattutto davanti al nostro pubblico che ci sostiene in massa. Sono contento per il gol, era una bella palla e fortunatamente ero nel posto giusto al momento giusto per segnare. Adesso abbiamo delle partite difficili ma saremo pronti a battagliare con tutti sempre a testa alta."

Dodò: "Tutte le volte che vado sul fondo so che devo guardare il secondo palo perchè Robin taglia sempre ed è bravo a chiudere l'azione in gol. Era una gara complicata ma abbiamo fatto vedere che siamo sempre sul pezzo e non molliamo, la Fiorentina non molla mai e adesso ci prepariamo per le prossime sfide."

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