Gosens, debutto da incubo con lo Schalke: fallo durissimo, ko dopo 15 minuti e paura per la coscia

L'ex Fiorentina si ferma durante l'amichevole contro l'Hessen Kassel dopo un intervento molto deciso di un avversario

Si poteva aspettare di tutto Robin Gosens, meno che un infortunio alla seconda presenza con la maglia dello Schalke 04 dopo il trasferimento dalla Fiorentina - in prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Bundesliga fissato a 2,5 milioni di euro. Il laterale tedesco infatti ha disputato appena un quarto d'ora di amichevole contro l'Hessen Kassel (vinta 5-0), squadra di quarta divisone, in trasferta e di fronte a circa 18mila spettatori riportando tuttavia un problema.

La ricostruzione

L'ex Inter è stato falciato duramente, riportando un infortunio alla coscia secondo quanto riferito dalla BILD. Gosens ha provato a stringere i denti e continua inizialmente a giocare, ma al 15° minuto è dovuto uscire (al suo posto Becker). C'è tuttavia un aspetto positivo della vicenda: il nuovo acquisto dello Schalke 04 è riuscito ad abbandonare il terreno di gioco senza bisogno di aiuto. Nelle prossime ore sono attese novità sulle condizioni fisiche del 32enne, mentre sabato prossimo a Gelsenkirchen andrà in scena l'amichevole contro l'Atalanta.

Le parole al suo arrivo

Il giorno della sua presentazione allo Schalke, Gosens ha parlato così da nuovo arrivato due settimane fa circa: "Sono molto orgoglioso, incredibilmente felice. Per me si chiude un cerchio. La mia vita da calciatore è iniziata grazie allo Schalke, è stato lo Schalke a farmi sognare di diventare un calciatore. Il fatto che questo capitolo si chiuda è qualcosa di immensamente grande. Per questo è un caos di emozioni, ma tutte positive. Quando sei anni fa salivo le scale dell'Arena, per me era chiaro: un giorno voglio farlo anch'io. Prima non avevo nulla a che fare con il calcio. Non avevo alcuna voglia di giocare a calcio. In quel momento è successo qualcosa dentro di me. Ho detto a mio padre: 'Iscrivimi subito a una società di calcio'. Lo Schalke mi ha portato al calcio, e lo Schalke, spero, farà in modo che io concluda qui la mia carriera".

Lo riporta tuttomercatoweb.com