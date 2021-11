Gonzalez: “Qui a Firenze sento fiducia, cerco di ripagarla. Gara incredibile contro il Milan”

“Partita incredibile contro il Milan – ha detto Nico Gonzalez ai canali ufficiali della Fiorentina -, avevamo bisogno di quella vittoria. La squadra è in fiducia. È stato un po’ lungo il periodo in cui ho avuto il Covid, tutti i giorni chiedevo al medico se il test era positivo o negativo. Sono stato contento di tornare. Sento fiducia e cerco di ripagarla. Ho legato molto con tutti, non solo con i sudamericani. Il derby con l’Empoli? Tutte le partite sono difficili in Serie A”.

