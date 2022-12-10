Gonzalez domani a Firenze. Da lunedì inizierà l'operazione recupero per rientrare presto in gruppo

Nico Gonzalez è atteso domani pomeriggio a Firenze dopo il periodo di vacanza trascorso in Argentina. Da lunedì inizierà dunque l’operazione-recupero dell’attaccante viola, che comincerà il lento avvi...

Nico Gonzalez è atteso domani pomeriggio a Firenze dopo il periodo di vacanza trascorso in Argentina. Da lunedì inizierà dunque l’operazione-recupero dell’attaccante viola, che comincerà il lento avvicinamento verso il rientro in gruppo attraverso sessioni di lavoro differenziato. Da valutare l’evoluzione dell’infortunio che ha messo ko Gonzalez a pochissimi giorni dall’inizio del Mondiale (lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra). Finora in questa stagione Gonzalez ha giocato solo 389 minuti, con 4 reti messe a segno. Lo scrive La Nazione.

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