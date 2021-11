Gonzalez ancora positivo al Covid, per ora resta a Firenze. Ma in Argentina sperano nel suo arrivo

Continua l’isolamento di Nico Gonzalez. Per l’esterno della Fiorentina, ieri è arrivato un altro tampone positivo che dunque lo costringerà all’isolamento e ovviamente a non prendere parte al ritiro della Nazionale. In Argentina sperano che si possa negativizzare quanto il prima possibile per poi prendere parte alle partite contro l’Uruguay ed il Brasile.

