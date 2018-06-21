Giudici Uefa tutti d'accordo su esclusione Milan. Ecco il motivo del ritardo della senteza

Il fatto che la sentenza dell’Uefa non sia stata resa note nella giornata di ieri non deve essere interpretato come un fatto positivo per il Milan, il quale è sempre più vicino all’esclusione dalle co...

Il fatto che la sentenza dell’Uefa non sia stata resa note nella giornata di ieri non deve essere interpretato come un fatto positivo per il Milan, il quale è sempre più vicino all’esclusione dalle coppe europee: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i giudici della camera giudicante non avrebbero visioni discordanti, ma tenderebbero all’unanimità e il ritardo sarebbe dovuto al semplice fatto che c’è la volontà di scrivere un comunicato il più preciso e puntale possibile.

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