Giovedì lutto cittadino a Firenze per Astori, minuto di silenzio alle 13 e bandiere a mezz'asta

Morte di Davide Astori: il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì, 8 marzo, quando alle 10 nella basilica di Santa Croce si terranno i funerali del capitano...

Morte di Davide Astori: il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì, 8 marzo, quando alle 10 nella basilica di Santa Croce si terranno i funerali del capitano della Fiorentina.

Ecco cosa prevede l’ordinanza: esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze a mezz’asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico. Nell’ordinanza il sindaco Nardella invita a osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle 13 (numero della maglia indossata da Astori) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle 13 o comunque in mattinata.