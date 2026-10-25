Giorgetti critica Fagioli: "Ha perso troppi palloni, era in una serata veramente storta"

Il giornalista ha criticato il giocatore viola Nicolò Fagioli

Il ko arrivato nei minuti di recupero a San Siro continua a far discutere e ad alimentare il dibattito tra gli addetti ai lavori. Ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel post-partita, è intervenuto Angelo Giorgetti, che ha analizzato la prestazione della squadra viola tra aspetti positivi, limiti evidenti e critiche alla gestione del match.

Dalla fiducia post-Como alla sofferenza di San Siro

Il giudizio di Giorgetti parte da un confronto con la recente uscita dei viola, evidenziando come la squadra abbia dovuto fare di necessità virtù:

"Reduce dal cauto ottimismo espresso dopo la sfida con il Como, ho visto una Fiorentina in profonda difficoltà ma capace di vestire i panni della vera squadra come non mai, malgrado nella ripresa i reparti siano rimasti troppo bassi e schiacciati all'indietro."

Secondo il giornalista, la tattica iniziale aveva una sua logica, pur scontrandosi con la delicata situazione di classifica:

"Optare per una linea difensiva molto raccolta nel primo tempo ci poteva stare; tuttavia, se si inizia a evocare lo spettro della paura a una formazione che naviga nei bassifondi della graduatoria, il messaggio stride parecchio. Resta il fatto che un epilogo del genere rappresenta un duro colpo da assorbire."

Le bocciature individuali e tattiche: da Fagioli ai cambi

Nel mirino di Giorgetti finiscono anche alcune prestazioni individuali sottotono e le mosse compiute dalla panchina nel corso dell'incontro:

"Fagioli? L'ho notato più distratto del solito in un contesto che pretendeva la massima concentrazione. Ha sanguinosamente perso diversi palloni e complessivamente non è stata la sua serata migliore. Nemmeno le sostituzioni operate da Vanoli mi hanno convinto."

In conclusione, l'analisi si sposta sulla dinamica delle reti subite, che rendono il passivo ancora più indigesto: