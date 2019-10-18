Gilardino: "Sicuramente mi sarei divertito a giocare con Ribery e Chiesa"

Queste le parole di Alberto Giardino, ex calciatore ed oggi tecnico della Pro Vercelli a Tuttomercatoweb. Chi non ha bisogno di essere rigenerato è Franck Ribery. A Firenze in coppia con Federico Chie...

Queste le parole di Alberto Giardino, ex calciatore ed oggi tecnico della Pro Vercelli a Tuttomercatoweb. Chi non ha bisogno di essere rigenerato è Franck Ribery. A Firenze in coppia con Federico Chiesa ha rilanciato la Fiorentina. Montella, però, cerca un centravanti vero per completare il reparto. Le sarebbe piaciuto giocare con loro due?

“(Ride, ndr) Beh sarebbe stato bello! Ribery è un campione e Chiesa un giocatore davvero formidabile. Di sicuro mi sarei divertito con loro, ma anche nella mia Fiorentina c’erano un paio di giocatori niente male con i quali mi sono tolto belle soddisfazioni”.