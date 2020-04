“Uno dei miei gol più importanti in carriera è stato quello di Anfield – ha detto Alberto Gilardino a Sky Sport -. Quello più difficile credo sia stato quello realizzato al Franchi contro il Genoa in girata. A Firenze c’era un gruppo bellissimo, formato da calciatori d’esperienza a cui veniva aggiunta anche qualità. Allenare la Fiorentina? Devo prima fare molta esperienza per arrivare in Serie A, il mio sogno è arrivare a grandi palcoscenici”.