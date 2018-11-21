Gilardino: "Fiorentina, anni più belli della mia vita. Tornerò a Firenze, il gol migliore..."

Alberto Gilardino è stato ospite di Sportitalia, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Prandelli è stato uno degli allenatori migliori di tutta la mia carriera, mi ha dato tantissimo anche sotto il profilo umano. Gli anni migliori? Forse sono stati quelli con la maglia della Fiorentina, sono arrivato giovane e Firenze mi ha dato tantissimo, è una città fantastica, dove tornerò sicuramente a vivere con la mia famiglia, ci siamo trovati benissimo. Segnavo tanto sia grazie a Vargas che grazie a Pasqual che facevano cross perfetti per me. La mia esperianza in Cina? Forse sarebbe dovuta durare di più ma quando mi ha chiamato la Fiorentina non potevo dire di no. Il gol più bello della mia carriera? Quello contro il Liverpool in Champions League all'ultimo minuto, mi sono buttato sui tifosi viola che erano tantissimi li, insieme con quello anche il gol fatto in semifinale di Champions League contro il Manchester con la maglia del Milan"