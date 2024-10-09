Gianluca Di Marzio: "Kean e Gudmundsson nella Top7 dei migliori marcatori di SerieA d'inizio stagione"

Moise Kean e Albert Gudmundsson sono tra i protagonisti di questa top7

Sulla pagina Instagram ufficiale di Gianluca Di Marzio è apparsa una speciale classifica di migliori marcatori della Serie A fino a questo momento tra campionato, Coppa Italia e coppe europee. Come vediamo dal post (in basso), i due attaccanti della Fiorentina Moise Kean e Albert Gudmundsson sono tra i protagonisti di questa top7 composta da: Retegui (7 gol in 10 partite), Dia (5 gol in 8 partite), Kean (5 gol in 10 partite), Dovbyk (4 gol in 9 partite), Che Adams (4 gol in 9 partite), Gudmundsson (3 gol in 4 partite) e per concludere Lukaku (3 gol in 6 partite).

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