Le gerarchie nell’attacco della Fiorentina sono destinate a cambiare. Kouame per Iachini viene prima di Cutrone-Vlahovic. L’ex Genoa è quindi pronto per la maglia da titolare. Uno dei due “avversari” quindi potrebbe esser costretto a lasciare Firenze. Non va escluso però l’arrivo in viola di Piatek, ora all’Hertha Berlino, contatti in corso con i viola. Si riformerà la coppia genoana Piatek-Koume? Lo riporta La Nazione.

IACHINI VUOLE UN BOMBER SPIETATO. BELOTTI, PIATEK, MANDZUKIC E THURAM SONO I NOMI PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA