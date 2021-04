Genoa-Fiorentina finisce 1-1 a Marassi. Vlahovic rimette la viola in partita ma Ribery lascia i suoi in 10

Al 12′ fallo su Castrovilli, punizione per la Fiorentina. Buona battuta, arriva Milenkovic a staccare da dietro ma non trova lo specchio della porta. Al 13′ Scamacca mette dentro per Destro il quale arriva da dietro e firma l’1-0 per il Genoa. La Fiorentina di Iachini è costretta a rincorrere a Marassi. Al 23′ la Fiorentina pareggia i conti a Marassi contro il Genoa. Pezzella lancia, Castrovilli recupera palla alta, la pizza, Vlahovic è in agguato, tira subito e trafigge Perin. E’ 1-1. Al 45′ la palla resta in area, la raccoglie dall’alto Castrovilli che gira di rovesciata ma non trova la porta.

Al 51′ la Fiorentina resta in 10. Ribery entra con il piede alto sulla tibia di Zappacosta, non ha dubbi Maresca, è rosso per il francese. Al 65′ occasione viola, Bonaventura di testa spara poco sopra alla traversa. Genoa-Fiorentina finisce 1-1.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA RESTA IN 10 CONTRO IL GENOA. ESPULSO RIBERY PER IL FALLO SU ZAPPACOSTA