Al 51′ Ribery entra con il piede sulla tibia di Zappacosta, Maresca non ha dubbi è rosso. Espulso dunque il campione francese. La Fiorentina giocherà in 10, strada in salita per i viola.

LEGGI ANCHE, AL 23′ LA FIORENTINA PAREGGIA I CONTI CONTRO IL GENOA GRAZIE A VLAHOVIC SU ASSIST DI CASTROVILLI