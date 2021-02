Gazzetta, Vlahovic sfiderà Okaka o Llorente? Una partita che si giocherà nel nome di Davide Astori

Storie di attaccanti per una partita che per sempre si giocherà nel nome di un difensore, Davide Astori. I viola si affidano alla vena realizzativa di Vlahovic che dall’inizio del 2021 ha segnato in cinque gare diverse e che è il fil terminale ideale del gioco viola. Diversa la situazione in casa bianconera dove in attacco Gotti deve decidere se affidarsi alla coppia Okaka-Nestorovski o se puntare sul primo gol di Llorente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, EYSSERIC O RIBERY DAL 1′ AD UDINE? ECCO IL DUBBIO CHE HA PRANDELLI