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Gazzetta, Vlahovic è stato segnalato per violazione della quarantena, ora rischia una pesante sanzione

Rischia grosso Dusan Vlahovic dopo aver violato la quarantena per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 12:16
Gazzetta, Vlahovic è stato segnalato per violazione della quarantena, ora rischia una pesante sanzione - Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic
Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dusan Vlahovic è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, per la presunta violazione del domicilio in cui stava trascorrendo la quarantena perché positivo al Covid-19. Ne ha parlato l'assessore alla Sanità della regione Toscana, Simone Bezzini, rispondendo a un'interrogazione. Il calciatore si era presentato al J Medical la mattina del 28 gennaio, dopo aver effettuato un tampone (con esito negativo) e ottenuto l'ok dell'Asl di Torino. Spetterà adesso alle autorità giudiziarie fare chiarezza sul caso con Vlahovic che rischia una pesante sanzione. Lo riporta Gazzetta.it

IL CITTADELLA ELOGIA LA FIORENTINA PER VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/il-cittadella-elogia-la-fiorentina-bravissima-a-cedere-vlahovic-in-futuro-non-lo-potevano-trattenere/164709/

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