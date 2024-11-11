Gazzetta: “Vlahovic chi? Adesso Firenze ha Kean e alla Juve lo rimpiangono”

Firenze sogna sulle spalle di Kean

Firenze ne ha visti tanti di bomber, da Toni a Mutu, passando per Gilardino, Rossi e il recente Vlahovic. E proprio come Dusan segna Moise Kean che adesso rincorre Retegui nella classifica marcatori a quota 8. Nella prima esperienza in viola, ne segnò 8 anche il serbo ma 4 dal dischetto.

Kean da solo ha annichilito tutta la difesa del Verona mettendo a segno una splendida tripletta. Si presenterà così al ritiro della Nazionale, con Luciano Spalletti che lo aspetta a braccia aperte. Palladino lo esalta, la squadra pure e lui sottolinea l'unione del gruppo quando al terzo gol va sotto la curva e dedica la sua gioia a Ikonè, dopo la scomparsa del padre.

Insomma, Firenze sogna sulle spalle del suo attaccante e c'è già qualcuno che dice: "VIahovic chi? Noi abbiamo Moise". E intanto, in casa Juventus, qualcuno rimpiange il numero 20 della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-stanca-ma-kean-e-implacabile-ha-lanciato-i-viola-in-classifica/276418/