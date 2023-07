Gazzetta, un attaccante lascerà la Fiorentina ma a quanto detto da Barone non sarà Jovic 

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla anche dell’attacco della Fiorentina, Jovic resta. Sull’attaccante resta vivo il gradimento anche di alcuni club europei con la Fiorentina che registra le informazioni in attesa di affondare sul prescelto. Quando i dirigenti viola porteranno un centravanti a Firenze, un altro se ne andrà. Stando alle parole dello stesso Barone ieri, non dovrebbe essere Jovic. «Abbiamo mirato, scelto e portato a Firenze Luka lo scorso anno: ha fatto un ottimo campionato e non vedo perché non debba restare».

