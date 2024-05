Gazzetta: “Tre i candidati alla panchina del Bologna dopo l’addio di Motta. C’è Italiano”

Le strade di Thiago Motta e del Bologna si sono ufficialmente separate. Non una novità visto come si erano messe le cose, ma la certezza che ai felsinei formato Champions ora serva un nuovo allenatore è realtà. E nel casting non può che esserci pure Vincenzo Italiano, un altro che dovrebbe cambiare panchina comunque vada nella attesissima finale di Atene. primo porta a Maurizio Sarri, molto apprezzato dalla dirigenza e che cerca una squadra giovane e una società che abbia voglia di crescere, con le idee chiare. Ma la certezza, scrive la rosea, è che la società cerchi un “giochista”, in grado di alzare ulteriormente l’asticella: Vincenzo Italiano è un nome molto apprezzato da Sartori (è stato a vederlo al Franchi ed è stato suo giocatore al Chievo) ma ad ora resta impegnato con la viola vista la finale di Conference. In seconda battuta restano Palladino (accostato anche alla Fiorentina), Di Francesco (molte volte i dirigenti del Bologna hanno visionato gli allenamenti del tecnico) e Tedesco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

