Gazzetta svela: “Non solo Italiano, De Laurentiis vuole Martinez Quarta, è il profilo ideale per la difesa” 

Il Napoli di De Laurentiis starebbe cercando un difensore per la prossima stagione. Natan, arrivato al posto di Kim, ha deluso le aspettative. Per questo motivo, il club azzurro si starebbe guardando attorno per capire quali profili puntare nella prossima sessione di mercato. Le caratteristiche? Esperienza internazionale e soprattutto pronto per la Serie A.

Ecco quindi, che il Napoli avrebbe trovato in Martinez Quarta il profilo ideale per la sua difesa del futuro. I rapporti con Commisso sono ottimi e De Laurentiis capirà il margine della trattativa per un giocatore in scadenza di contratto. Inoltre, sempre il Napoli, continua a seguire Vincenzo Italiano e questa non sembra essere una coincidenza. Ma Martinez Quarta gioca anche a tre, come Antonio Conte, vero sogno del Napoli di De Laurentiis. Un difensore pronto, su cui iniziare a costruire il Napoli del futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

