Gazzetta, Sottil, la Fiorentina presto lo rivuole prendere dal Cagliari: ha l’opzione di controriscatto

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è stato chiaro sul suo futuro: “Tornerà da noi al 100% dopo l’esperienza a Cagliari che lo sta aiutando a crescere!. Sottil poco prima dell’Inter ha previsto a smorzare i toni. Il Cagliari in estate lo ha preso dai viola con un prestito con diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha l’opzione per il contro-riscatto. Al momento i due club sono d’accordo su un aspetto: Di Francesco è l’allenatore giusto per valorizzare l’ex Pescara. Largo a destra o a sinistra, nei tre giocatori in appoggio al centravanti. DiFra lo sta facendo crescere tanto. Anche tatticamente. Lo richiama spesso, non vuole si impunti troppo nel dribbling vuole giochi di più con i compagni. E a lui chiede anche tanti movimenti senza palla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

