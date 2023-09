Gazzetta sicura: “La Fiorentina può rompere le scatole alle big per un posto in Champions. Può solo migliorare”

Questa Fiorentina si ritrova a 10 punti in classifica, quarta insieme alla Juventus. Va da sè che sia anche la miglior partenza di Italiano. Essere già nei quartieri alti è un segnale più che incoraggiante e fa sognare traguardi ambiziosi. Persino, perché no, rompere le scatole alle big per un posto in Champions. E il motivo del sogno è semplice: la Fiorentina può solo migliorare. In questo avvio, Conference inclusa, la banda Italiano si è espressa al massimo in poche occasioni, la sensazione è che abbia ampi margini di crescita. Per dire, ha già segnato 15 gol, 11 in campionato (solo Inter e Roma hanno fatto più reti) senza l’aiuto di Nzola e Beltran, ancora a secco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

