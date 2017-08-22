Gazzetta, si lavora per il rinnovo di Federico Chiesa. Ingaggio più alto e scadenza 2022
L'attuale contratto di Chiesa scade nel 2021 con 500 mila euro di ingaggio annuo. Intanto Corvino lavora anche alla cessione di Rebic in Inghilterra
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 11:31
La Fiorentina sta lavorando al rinnovo di contratto fino al 2022 del classe 1997 che piace tanto al Napoli. L’attuale accordo col club viola scadrà nel 2021. Il direttore generale squadra viola Pantaleo Corvino allungherà il contratto di un anno e porterà almeno a 1 milione di euro l'anno il suo ingaggio. Si lavora anche alla cessione di Ante Rebic. Il croato potrebbe andare in Inghilterra a titolo definitivo all’Huddersfield. Così riporta La Gazzetta dello Sport.