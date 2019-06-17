Gazzetta, si avvicina il ritorno in viola del Re Leone. Nel pomeriggio incontro con Antognoni e Barone
Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport:"L’atteso faccia a faccia c’è stato. Gabriel Batistuta oggi ha incontrato nella sede della Fiorentina il suo amico Giancarlo Antognoni (team manager del...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 19:01
Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport:
"L’atteso faccia a faccia c’è stato. Gabriel Batistuta oggi ha incontrato nella sede della Fiorentina il suo amico Giancarlo Antognoni (team manager della Viola) e Joe Barone, il braccio destro del patron Rocco Commisso. Il Re Leone è pronto a tornare a lavorare per i colori viola da ambasciatore della Fiorentina nel mondo. Batistuta è uscito dribblando i giornalisti ma la trattativa è ben avviata".