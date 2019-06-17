Gazzetta, si avvicina il ritorno in viola del Re Leone. Nel pomeriggio incontro con Antognoni e Barone

Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport:"L’atteso faccia a faccia c’è stato. Gabriel Batistuta oggi ha incontrato nella sede della Fiorentina il suo amico Giancarlo Antognoni (team manager del...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2019 19:01

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