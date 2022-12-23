Gazzetta, Sallai l'ultimo nome della Fiorentina per l'attacco: servono 20 milioni. Concorrenza Lazio

Il Friburgo spara per il suo attaccante

Roland Sallai, 25 anni, è l’obiettivo della Lazio per rinforzare l’attacco. Un obiettivo che insegue per la prossima estate. Sallai gioca con il Friburgo. La Lazio sta monitorando da tempo ma pure la Fiorentina e il Siviglia hanno iniziato a pensare a lui. Ha un contratto in scadenza nel 2025, il suo club lo valuta almeno 20 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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