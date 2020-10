Gazzetta, Ribery sconfortato allarga le braccia. Iachini in bilico, spunta l’idea Sarri ma…

Allarga le braccia, visibilmente insoddisfatto, non è mai un bel segnale. Ieri a Franck Ribery è successo spesso e l’impressione è che il francese non intendesse esprimere così il suo dispiacere solo per qualche incomprensione con i compagni, ma più in generale la sua insofferenza nei confronti della situazione della Fiorentina. Il pareggio di ieri con lo Spezia, maturato nonostante il doppio vantaggio dopo appena quattro minuti, inchioda i viola in una posizione di classifica deludente, ma i quattro punti conquistati finora non sono l’unico campanello d’allarme: sono altrettanto preoccupanti i tre tiri in porta nella gara di ieri (quindi uno solo nei 92 minuti, recuperi compresi, che si sono giocati dopo il rapido 2-0) e gli otto gol incassati nelle ultime tre partite. Funziona troppo poco nella squadra di Iachini e le braccia di Ribery probabilmente esprimevano lo sconforto di chi pretende di più da sé e dal gruppo. Come di più pretende Commisso, presente in tribuna: circolano voci su una possibile chiamata a Sarri (anche se l’ingaggio rende la pista molto difficile) e comunque ci sono grosse riflessioni su Iachini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

