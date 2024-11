Gazzetta: “Pradè ha deciso, pronti i 32 milioni per i riscatti, da Gosens ad Adli, passando per Bove”

In passato non era mai successo, ma adesso l’aria sembra cambiata e in modo netto. Daniele Pradè sarebbe pronto a mettere sul piatto 32 milioni di euro per riscattare quei giocatori che stanno stupendo in maglia viola. Il primo su tutti è Robin Gosens. Arrivato dall’Unione Berlino in estate con un prestito oneroso a 750 mila euro con un diritto che diventa obbligo al 50% delle presenze (per almeno 45 minuti) su il totale delle partite disputate dalla Fiorentina. E visto l’impatto sulla squadra di Palladino, non sembra esserci dubbi sul suo futuro. Stesso discorso per Edoardo Bove, altro fedelissimo di Raffaele Palladino.

L’ex Roma è arrivato a Firenze con un un prestito con diritto di riscatto a 10,5 milioni di euro. Diritto che diventa obbligo al 60% delle presenze disputate in maglia viola. Con Palladino le ha giocate tutte. A centrocampo ci sono anche Yacine Adli e Danilo Cataldi. Per quanto riguarda il primo, gli accordi con il Milan sono chiari: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 10. Per la Fiorentina il francese sta diventando una pedina importante e potrebbe esserlo anche per il futuro. Cataldi rientrerà col Como dopo l’infortunio al piede destro. La Lazio chiede 4 milioni, la cifra del riscatto. Per la Fiorentina si tratta di una condizioni favorevole visto come sta rendendo in campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.