Gazzetta, Pjaca ancora titolare contro la Spal, torna Lafont, riposa Chiesa?

L’attesa per il primo gol a Firenze del croato prosegue, non invece quella dell’esordio dal primo minuto. Avvenuto come previsto contro la Samp dopo tre panchine consecutive con Chievo, Udinese e Napo...

L’attesa per il primo gol a Firenze del croato prosegue, non invece quella dell’esordio dal primo minuto. Avvenuto come previsto contro la Samp dopo tre panchine consecutive con Chievo, Udinese e Napoli. Gare che hanno visto Pjaca regalarsi una porzione di match nel finale: ma dall’inizio, si sa, è un’altra cosa.

L’attacco disegnato sulla carta in estate, ha trovato a Genova la prova del campo. Chiesa e Pjaca a supporto di Simeone è l’offensiva scelta a Firenze per tornare in Europa. Risultati? Subito discreti. Chiesa nel primo tempo devastava la difesa avversaria, Simeone collezionava occasioni da gol e il croato inventava e provava a chiudere il match. Sogno infranto dalla prodezza di Audero sul destro a girare del dieci. Pjaca è il meno in forma dei tre e si è visto in campo, ma logicamente è anche quello con maggiori margini di crescita. Un’ora circa in campo a Marassi prima di lasciare il campo a Mirallas. Preservando un po' di energie.

Perchè con la Spal, domani, Pjaca è nuovamente atteso in campo dal primo minuto. Da valutare semmai le condizioni di Simeone e Chiesa, spremuti tra gare in viola e nazionale. Se il recupero sarà ottimale, spazio ancora al tridente top. Altrimenti uno (Chiesa?) potrebbe riposare. A proposito di turnover: pronto al rientro Benassi, momentaneamente capocannoniere viola e in panchina con la Samp fino al 70’. In porta spazio a Lafont. Il francese ha recuperato dal guaio muscolare patito contro l’Udinese e dopo le due gare giocate da Dragowski tornerà in campo dal primo minuto proprio contro la Spal. Così riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.