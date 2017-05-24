Gazzetta, Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, biennale da 1,2 milioni a stagione

Il dopo Sousa a Firenze ha un nome ed un cognome, Stefano Pioli sarà il nuovo timoniere viola. Sulla falsa riga di Cesare Prandelli...

Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport riguardo l'ingaggio della Fiorentina di Stefano Pioli:

"Dopo la traumatica fine dell’avventura sulla panchina dell’Inter il tecnico parmigiano ripartirà dalla Fiorentina. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo biennale da 1,2 milioni a stagione per l’ex difensore che a Firenze ha giocato. Il d.s. Corvino ha scelto Pioli per il post Sousa per avviare un nuovo ciclo sulla falsariga di quanto avvenuto in passato con Prandelli, accomunato al futuro allenatore viola dalla bravura nel lavorare con i giovani"