Gazzetta, Pezzella torna nel mirino della Roma. I viola lo valutano 18-20 milioni ma...

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, German Pezzella in queste ore sta rientrando in Italia. La Roma continua a monitorarlo. Proprio ieri è scaduta la clausola rescissoria de...

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, German Pezzella in queste ore sta rientrando in Italia. La Roma continua a monitorarlo. Proprio ieri è scaduta la clausola rescissoria del difensore Alderweireld da 28 milioni che pertanto si allontana dalla destinazione capitolina. La Roma ha quindi deciso di virare il suo interesse sul difensore della viola German Pezzella. La Fiorentina lo valuta 18-20 milioni ma bisogna vedere poi la volontà di Commisso.