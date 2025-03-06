Gazzetta: "Palladino sta cercando di seguire la strada tracciata da Italiano, c'è da cambiare il finale"

La Conference è un grande obiettivo, la Fiorentina dovrà cambiare il capitolo finale

Atene è un ricordo fresco e brutto per la Fiorentina, il 29 maggio 2024 fu battuta ai supplementari dall’Olympiacos nella finale di Conference. Era uno stadio diverso, mentre stasera i viola giocano nell’impianto più nobile contro il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di quella Conference che è un grande obiettivo e ormai anche una questione d’onore visto che svanì all’ultimo atto pure nel 2023. Vincenzo Italiano ha tracciato una strada e Raffaele Palladino sta cercando di seguirla con l’ambizione di cambiare l’ultimo capitolo della storia. Per riuscirci ha bisogno di ritrovare la Fiorentina migliore e soprattutto il suo centravanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.