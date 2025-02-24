Gazzetta: “Palladino spera di avere Kean venerdì, per la notte più difficile della sua stagione”

Da capire per quanto tempo Kean sarà lontano dal campo

Kean dalla barella è passato all'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Borgo Trento, il più attrezzato e vicino a Verona. Lo ha accompagnato un membro dello staff medico (sua madre e suo fratello a cui è legatissimo ieri non erano allo stadio), e la squadra, più serena, è salita sul Frecciarossa per Firenze.

Mentre Palladino si interrogava sui mali della sua squadra, ancora sesta, ma costretta a vincere venerdì col Lecce in casa per non metterlo in una situazione molto a rischio, la società diramava un comunicato sulle condizioni del forte attaccante: «Kean ha riportato un trauma cranico». In effetti la situazione è migliorata. Gli accertamenti fatti hanno dato tutti esito negativo e il paziente Kean risponde bene, anche se ha subito una brutta botta. Palladino si augura di poterlo avere venerdì. Per la notte più difficile della sua stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.