13 milioni per Nzola, 25 per Beltran. Per adesso, 40 milioni gettati alle ortiche. Segnano i difensori e i centrocampisti, ma chi dovrebbe risolvere il problema del gol sembra non pervenuto. forse è il momento di usare di più Beltran? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DODÒ RISPONDE E SMENTISCE LA GAZZETTA, SOTTO IL LORO POST SCRIVE: “IO TORNO TRA 4/5 MESI”