Gazzetta non si arrende: “Juve in pole per Vlahovic, ma la richiesta di 8 mln l’anno ha frenato il club”

Vlahovic sta conquistando tutti. La Juventus è ovviamente in prima fila, anche se sinora gli emissari bianconeri hanno dovuto battere in ritirata di fronte a richieste del giocatore intorno agli 8 milioni di euro netti a stagione. Nel frattempo i suoi agenti hanno avuto contatti con il Gotha del calcio. Non è un mostro che piaccia al Tottenham. Nel folto gruppo di pretendenti va inserito l’Atletico Madrid. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, BETO È IL NUOVO NOME DELLA FIORENTINA PER SOSTITUIRE VLAHOVIC. C’È ANCHE IL MILAN