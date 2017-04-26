Gazzetta: i nomi per la difesa viola per il dopo Gonzalo: Acerbi, Milenkovic, Skriniar e...

Skriniar così come Hugo e Acerbi sono i nomi sulla lista di Corvino...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina da tempo ormai è alla ricerca di difensori centrali. Gonzalo andrà via a parametro zero e la viola dovrà rivoluzionare il reparto. Sarà Astori il perno centrale da cui partire con Milenkovic in arrivo dal Partizan di Belgrado per circa 5 milioni.

Ma oltre a lui, Crovino starebbe pensando ad Acerbi del Sassuolo (troppo costoso), Skriniar della Sampdoria, Hugo del Palmeiras. Archiviata la pista che portava a Rodrigo Caio (San Paolo) che è forte si, ma con caratteristiche diverse.